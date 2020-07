Vakbonden Vlaamse zorgsector vragen structurele investeringen en loonsverhoging ISA

08 juli 2020

10u54

Bron: BELGA 3 De kern van de Vlaamse regering is woensdagochtend in overleg gegaan met de vakbonden en werkgevers in de Vlaamse zorgsector. Bij aankomst aan het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) klonk het bij de sociale partners in koor dat ze net zoals op federaal vlak een structurele investering en loonsverhoging voor de zorgwerknemers willen.

Gelijkheid binnen de zorgsector

De vakbonden en werkgevers zijn vragende partij voor een identieke investering op Vlaams niveau voor de werknemers van de woonzorgcentra en ouderenzorg, maar ook van de gehandicaptenzorg, thuiszorg, kinderopvang en beschutte en sociale werkplaatsen. Dinsdag besliste de federale regering dat het personeel van de federale zorgsector, bijvoorbeeld het ziekenhuispersoneel, zo’n 6 procent loonsverhoging krijgt. De sociale partners vragen hetzelfde voor de Vlaamse zorgsector, om een concurrentiestrijd te vermijden.

"Het gevaar dat nu ontstaat voor bijvoorbeeld een verpleegkundige in een rustoord is dat de loonschalen in de ziekenhuizen verhogen, maar niet in de ouderenzorg. Zij vluchten dan mogelijk naar de ziekenhuizen", stelt Gert Van Hees van de liberale vakbond ACLVB.

We willen niets eenmalig of iets kleins. Met die horecacheque is het niet opgelost. Mark Selleslagh

Geen cheque van 300 euro, wel echte loonsverhoging

Een sociaal akkoord met structurele investeringen, dat is de vraag die steeds terugkeert. Een horecacheque van 300 euro is wat de vakbonden zeker niet willen. "We willen niets eenmalig of iets kleins. Met die horecacheque is het niet opgelost. Dat is een heel fout signaal. De mensen voelden zich uitgelachen. Ze zouden het teruggeven, want ze willen een echte loonsverhoging", stelt Mark Selleslagh van de christelijke bediendebond ACV Puls.

Ook moeten er extra jobs komen, stellen de vakbonden. Ze spreken zelfs van een instroom van duizenden werknemers. De loonsverhoging kan daarbij helpen. "Dat zal het beroep aantrekkelijker maken, maar het is ook een erkenning voor al het werk dat de vele mensen hebben verricht in de woonzorgcentra en de andere sectoren", verklaart Frank Gabriels van de socialistische ACOD-LLB.