Vakbonden veiligheidskorps dienen stakingsaanzegging in

Bron: Belga 10 rv Het veiligheidskorps, dat instaat voor het transport van gedetineerden, heeft vandaag op een algemene vergadering beslist een stakingsaanzegging in te dienen. Dat heeft vakbondsman Filip Dudal (ACV Openbarde Diensten) bekendgemaakt. "De drie bonden zullen de aanzegging vandaag samen indienen", zo klinkt het. Er wordt wel benadrukt dat de aanzegging niet betekent dat er ook echt gestaakt zal worden.

Bij het personeel van het huidige veiligheidskorps bestaat grote ongerustheid over de gevolgen van de oprichting van een nieuwe directie 'beveiliging' (DAB). Het gaat om een korps van 1.600 mensen, dat moet instaan voor de bewaking van onder meer treinstations, Brussels Airport, nucleaire sites, overheidsgebouwen en internationale instellingen. De leden van het huidige veiligheidskorps zullen eind 2018 of begin 2019 verplicht de overstap naar dat nieuwe korps moeten maken, maar er bestaat bij het personeel nog grote onduidelijk over de voorwaarden waarop dat zal gebeuren.

Gemoederen bedaren

Tijdens een algemene vergadering, die volgens de vakbonden door zowat driehonderd mensen werd bijgewoond, werd vandaag beslist een stakingsaanzegging in te dienen. "We hopen dat het overleg door deze aanzegging in een stroomversnelling komt", zegt Dudal. "Daarnaast willen we de gemoederen ook bedaren. Want sommige mensen wilden al meteen tot actie overgaan."

"De overheid zal binnen de vier dagen na ontvangst van de aanzegging het overleg moet opstarten", zegt Dudal nog uit. "Na tien dagen is een staking mogelijk, maar we hopen dat het zover niet komt. Ook andere acties behoren nog tot de mogelijkheden", besluit de vakbondsman.







Geen gedetineerden overgebracht

Procureur-generaal Delmulle had vandaag de lokale en federale politie opgevorderd om de overbrenging van gedetineerden naar het justitiepaleis en de zittingszalen te verzekeren. Bij de lokale politie van de zone Brussel-hoofdstad-Elsene klonk het daarop dat lokale politieagenten zouden inspringen op voorwaarde dat het Veiligheidskorps een minimumdienst voorzag. Nu er vandaag niemand van het Veiligheidskorps is komen opdagen, is er geen minimumdienst en worden er dus ook geen gedetineerden overgebracht.

Photo News Brussels procureur-generaal Johan Delmulle.

"Wij hebben, zelfs met de versterking van de federale politie, niet de capaciteit om dat te doen en kunnen niet alle taken van het Veiligheidskorps overnemen", klinkt het bij de politiediensten in het justitiepaleis.

Photo News Het Justitiepaleis in Brussel.