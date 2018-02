Vakbonden trekken naar Raad van State tegen pensioenplannen TTR

28 februari 2018

13u59

Bron: Belga 1 De vakbonden zijn een procedure gestart bij de Raad van State tegen de ingrepen van de regering-Michel bij de pensioenen. Dat melden ACV, ABVV en ACLVB vandaag.

De procedure is gericht tegen de regeringsingreep in de gelijkstellingen voor het pensioen. Bij oudere werklozen en bruggepensioneerden die op jonge leeftijd al begonnen werken en op latere leeftijd zonder werk vallen, zal een deel van het pensioen berekend worden op basis van de lagere lonen in het begin van hun carrière.