Vakbonden trekken met lage verwachtingen naar overleg bij Proximus over herstructurering HR

28 november 2019

08u30

Bron: Belga 0 Binnenland De vakbonden bij Proximus trekken vandaag met niet al te hoge verwachtingen naar het overleg met de directie. De raad van bestuur heeft aangekondigd het transformatieplan alsnog door te voeren, ook al is er geen sociaal akkoord gesloten met de vakbonden. Dat zegt Bart Neyens van de socialistische vakbond ACOD. Directie en vakbonden zitten vanaf 9 uur samen in het hoofdkantoor van het telecombedrijf in Brussel.

“We gaan luisteren naar wat de directie te zeggen heeft, maar als ze het plan gewoon gaan doorduwen, is dat geen productieve ingesteldheid”, zegt Neyens. “In principe kunnen er aan het plan nog zaken veranderd worden, er zijn nog losse angels in het dossier. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat er toch geen ontslagen vallen.”

Over de samenwerking met de nieuwe CEO Guillaume Boutin, kan Neyens nog niet veel zeggen. “Hij begint officieel op 1 december, maar mag wat ons betreft zijn functie als CEO al opnemen”, zegt hij. Maar of de gesprekken nu met hem gevoerd worden of met interim-CEO Sandrine Dufour, de vakbonden hopen dat de directie alsnog toegevingen doet. “Als dat niet gebeurt, zal de nieuwe CEO een bedrijf erven met gedemotiveerde werknemers”, zegt hij.

Arbeidsreglement

Neyens wijst er ook op dat de raad van bestuur laat weten dat ze zich aan de sociale wetgeving wil houden, maar dat ze bijvoorbeeld het arbeidsreglement wil veranderen. “Daar is een hele wetgeving voor en die hebben ze niet gevolgd, dus die aanpassing kan op korte termijn niet worden uitgevoerd, en ook niet zonder de vakbonden”, zegt hij.

Acties

Volgens Neyens zijn er vandaag vooral uitgebreide acties in Wallonië, waar “quasi overal” blokkades zijn opgezet. In Vlaanderen worden op verschillende plaatsen pamfletten uitgedeeld, aan het hoofdkantoor in Brussel vinden geen acties plaats. “De mensen moeten binnen kunnen vandaag, we gaan misschien later vandaag nog pamfletten uitdelen, maar we hebben onze leden ook via e-mail al op de hoogte gebracht van de situatie”, zegt de vakbondsman.

