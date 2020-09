Vakbonden spreken Jambon aan: “Helden van vandaag mogen niet slachtoffers van morgen worden” Redactie

25 september 2020

06u04

Bron: Belga 1 De drie vakbonden richten zich vrijdag via een krantenadvertentie aan Vlaams minister-president Jan Jambon. "Is ook Jambon een held?", klinkt de vraag nu komende maandag de Septemberverklaring op de agenda staat. "De helden van vandaag mogen niet de slachtoffers van morgen worden", aldus ACV, ABVV en ACLVB.

De Septemberverklaring van de Vlaamse regeringsleider is de traditionele aftrap van het nieuwe politieke jaar in Vlaanderen. De drie bonden richten vragen van Jambon aandacht en waardering voor de werknemers.

Want corona had volgens de bonden een grote impact op gezondheid en welzijn. "De voorbije maanden waren zwaar. Toch hielden we samen onze samenleving recht. In de zorg, in de supermarkt, op de werf of op de bus, in scholen, als vrijwilliger om familie en buren te helpen, achter of voor ons scherm...". De Septemberverklaring is daarom een "zeer belangrijk moment (...) We willen niet dat de helden van vandaag de slachtoffers van morgen worden."

Factuur van de crisis

De christelijke, sociale en liberale vakbond rekenen dus op de Vlaamse regering. "Om iedereen die de afgelopen maanden het land rechthield en nog steeds rechthoudt en om al wie het nog moeilijk heeft, ook morgen te waarderen en te ondersteunen. In woord. En in daad.”

Topvrouw Ann Vermorgen van het Vlaams ACV vraagt in een begeleidend persbericht ook om te investeren in zorg, onderwijs en "goeie jobs waarmee je weer een toekomst kan uitbouwen". Daarbij benadrukt Caroline Copers van het Vlaams ABVV om niet alleen aan de werknemers te denken, maar ook bijvoorbeeld aan vrijwilligers of mantelzorgers: "Het is tijd dat Vlaanderen ook zorg draagt voor hen." Gert Truyens van het Vlaams ACVLB vraagt tot slot dat de werknemers "niet als enige bijdragen aan de factuur van de crisis".

De drie bonden zullen maandag met aandacht de Septemberverklaring volgen. Indien nodig volgen er nieuwe reacties, klinkt het.

