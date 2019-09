Vakbonden Ryanair dreigen met stakingen in luchthavens Charleroi en Zaventem HR

27 september 2019

20u08

Bron: Belga 2 Binnenland De vakbonden van Ryanair in België hebben vandaag op de luchthavens van Zaventem en Charleroi tijdens een sensibiliseringsactie gedreigd met nieuwe stakingen. De passagiers van de lowcostmaatschappij kregen een pamflet waarin de situatie van de werknemers in België en in andere landen wordt uitgelegd, en waarin gewaarschuwd wordt voor nieuwe stakingen als de Ierse maatschappij zijn werknemers blijft kwellen.

Vandaag waren er in Portugal en Spanje acties van het personeel. In Faro, in het zuiden van Portugal, zou Ryanair 80 van de 120 werknemers willen ontslaan. In Portugal waren vandaag minstens zestien vluchten geannuleerd door een staking van het Portugese cabinepersoneel.

De Belgische vakbonden hebben gekozen om niet aan de stakingsacties deel te nemen, maar wilden wel hun solidariteit betuigen met hun collega's. Daarom deelden ze pamfletten uit in de vertrekhal in Charleroi en aan de boarding gates in Zaventem. De actie zal nog een week duren, aldus de christelijke vakbond CNE.

Ryanair weigert de lokale wetgeving toe te passen in verschillende landen, ondanks de ondertekening van cao's voor de piloten en het cabinepersoneel. “Als de situatie niet verbetert, in België of elders in Europa, gaan we niet twijfelen om meer ingrijpende acties te doen”, aldus de vakbond nog.