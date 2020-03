Vakbonden rekenen op duizenden betogers tegen besparingen Vlaamse regering HLA

04 maart 2020

10u37

Bron: Belga 0 De vakbonden in de non-profit organiseren morgen in Brussel een nieuwe betoging tegen de besparingen die de Vlaamse regering doorvoert in de zorgsector. Het coronavirus houdt hen niet van de straat. "We hebben contact gehad met de overheid en men ziet geen probleem in openlucht", zegt Johan Van Eeghem van de socialistische bond BBTK. Hij rekent op 5.000 à 7.000 betogers.

De vakbonden hopen met het protest te wegen op de begrotingscontrole. Ze eisen dat de aangekondigde besparingen in de zorg worden teruggeschroefd. "De kwaliteit dreigt te dalen en de werkdruk te stijgen. De sector is al jaren slachtoffer van besparingen", zegt Van Eeghem. "Zelfs de werkgevers luiden de alarmbel. Mensen moeten beseffen dat het geld niet op is maar dat het hier gaat om politieke keuzes."

De actie was al gepland in december, toen er van het coronavirus nog geen sprake was in onze contreien. De vakbonden hebben contact gehad met de overheid en op basis daarvan beslist om gewoon door te gaan met de actie. De betoging start aan het station Brussel-Centraal en trekt vervolgens naar het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Onderweg stappen de betogers ook langs het kabinet van minister-president Jan Jambon (N-VA).

Als je wat verder van elkaar loopt, lijkt de betoging groter. Viroloog Marc Van Ranst

Viroloog Marc Van Ranst vindt niet dat het nodig is om grote evenementen af te gelasten. "In Italië begrijp ik het wel, omdat de besmettingsgraad daar groot is. Maar bij ons is de circulatie niet heel hoog", zegt hij. "Bovendien is de bevolking gesensibiliseerd. Als je ziek bent of hoest, moet je natuurlijk niet gaan. En geef ook geen handen", adviseert Van Ranst, die nog een tip heeft voor de betogers: "Als je wat verder van elkaar loopt, lijkt de betoging groter.”