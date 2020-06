Vakbonden pleiten nogmaals voor verplichting mondmaskers in winkels, rector UGent in de clinch met Maggie De Block LH

23 juni 2020

09u40

Bron: Twitter, VRT NWS 16 De druk op de Veiligheidsraad neemt steeds meer toe om mondmaskers in winkels verplicht te maken. Nadat gisteren viroloog Marc Ranst en GEES-voorzitster Erika Vlieghe op het belang ervan hamerden, pleiten de vakbonden ACV Puls en BBTK er nogmaals voor om ze verplicht te maken. UGent-rector Rik Van de Walle ging gisteren nog op Twitter in de clinch met minister van Volksgezondheid Maggie De Block over het belang van mondmaskers.



“Ik ben voorstander om mondmaskers te verplichten in de warenhuizen/winkels”, zei viroloog Marc Van Ranst gisteren op Twitter. Op drukke plaatsen waar afstand bewaren moeilijk is, zijn ze enkel “sterk aangeraden”, maar “dat werkt duidelijk niet”, aldus Van Ranst nog. Ook infectiologe Erika Vlieghe, de voorzitster van de GEES, de expertengroep de regering bijstaat in het bepalen van de exit-strategie, en viroloog Steven Van Gucht hamerden op het belang van mondmaskers.

Nu wordt het gevraagd door het winkelpersoneel en word je bijna uitgelachen Jan De Weghe (BBTK)

Ook de socialistische bediendenbond BBTK en christelijke ACV Puls vragen nogmaals een verplichting. “In het begin, na de lockdown, greep iedereen naar het mondmasker”, zegt Jan De Weghe van BBTK aan VRT NWS. “Nu wordt het gevraagd door het winkelpersoneel en word je bijna uitgelachen. We merken meer en meer dat de klant denkt dat het gevaar achter de rug is en dat er geen nood meer is aan een mondmasker.”

Ook Kristel Van Damme van ACV Puls maakt zich zorgen. “Wij hebben moeten vaststellen na een bevraging bij onze leden dat in bijna 75 procent van de gevallen de anderhalve meter afstand niet kan worden gerespecteerd”, klink het. Ofwel komen klanten te dichtbij, ofwel staan personeelsleden te dicht bij elkaar. “Daarom vinden wij het belangrijk dat zowel klanten als personeelsleden in de winkel maskers dragen.”

Eind vorige maand deden beide vakbonden al een gelijkaardige oproep, maar nu vraagt ACV Puls een verplichting voor klanten én personeel, BBTK wil mondmaskers enkel voor de klanten verplichten.

Beslissing moet besproken worden in Nationale Veiligheidsraad en daarop loop ik niet vooruit. Fijne avond nog. https://t.co/9Q6J1oa4Js Maggie De Block(@ Maggie_DeBlock) link

Gisterenavond mengde ook UGent-rector Rik Van de Walle zich in het debat. “Aan de politiek verantwoordelijken, aan wie uiteraard het laatste woord toekomt: verplicht mondmaskers in winkels en warenhuizen. We hebben niet met z’n allen zoveel inspanningen gedaan om het resultaat ervan te grabbel te gooien. Zo’n verplichting kost niets, op wat moed na", steunde hij de oproep van viroloog Marc Van Ranst.

In een tweede tweet repliceerde Van de Walle op de opmerking van De Block dat er bij een verplichting “handhaving” nodig is. “Zullen we alle snelheidsbeperkingen in straten waar de komende 10 jaar niét zal gecontroleerd worden, dan maar meteen afschaffen. Kortom, kunnen we sofismen achterwege laten?”, aldus Van de Walle. “Beslissing moet besproken worden in Nationale Veiligheidsraad en daarop loop ik niet vooruit. Fijne avond nog”, was de korte reactie van De Block.

Door een tweet af te sluiten met ‘Fijne avond nog’ geeft u impliciet te kennen dat u geen tegenspraak duldt Jochen Nijs

De UGent-rector liet het daar niet bij. “Uw reactie is naast de kwestie. U deed wel degelijk een uitspraak over de mogelijke verplichting van het dragen van een mondmasker in warenhuizen/winkels. Daar reageerde ik inhoudelijk op. Helaas doet u dat met het onderstaande niét”, aldus Vande Walle.

Ook gastro-enteroloog en Covid-arts Jochen Nijs reageerde verontwaardigd op de tweet van De Block: “Door een tweet af te sluiten met Fijne avond nog geeft u impliciet te kennen dat u geen tegenspraak duldt. Ofwel reageert u en incasseert, of u zwijgt.”



