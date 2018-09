Vakbonden plannen protest op 2 oktober tegen pensioenplannen van huidige regering AW

26 september 2018

18u05

Bron: Belga 1 De drie grote vakbonden plannen volgende week dinsdag 2 oktober een actiedag tegen de pensioenplannen van de regering-Michel. In alle gewesten zijn actiemomenten voorzien, in bedrijven kunnen sensibiliseringsacties gehouden worden.

Brussel

In Brussel is een grote manifestatie gepland vanaf 10 uur op het Albertinaplein, net als een omsluiting van het parlement door een menselijke ketting. Een vakbondsdelegatie zal premier Charles Michel en Kamervoorzitter Siegfried Bracke ontmoeten. Ook de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB verwacht mogelijk hinder voor het net.



Om de reizigers zo goed mogelijk te informeren over de toestand van het net, opent de MIVB haar contactcenter (070/23.20.00) al om 6 uur op dinsdagochtend. De website mivb.brussels informeert reizigers voortdurend, net als de Facebook-pagina (facebook.com/mijnmivb) en het Twitter-account (@stibmivb).

Spoorwegmaatschappij NMBS verwacht niet meteen hinder. "Als die er zou zijn, dan eerder beperkt", aldus een woordvoerder.

Antwerpen, Leuven, Gent, Kortrijk en Hasselt betogen ook

In Antwerpen, Leuven Hasselt, Gent en Kortrijk zijn er diezelfde dag ook manifestaties. In Wallonië zijn manifestaties gepland in La Louvière, Luik en Namen.



"Minder pensioen voor zware beroepen"

ACV, ABVV en ACLVB verdelen ook een gezamenlijke pensioenkrant op een miljoen exemplaren, met daarin informatie over de regeringsplannen rond zware beroepen. "Iedereen moet weten wat de regering van plan is", klinkt het. De pensioenkranten zullen onder andere uitgedeeld worden aan bedrijfspoorten, in winkelcentra, aan stations en in woonwijken.

"In 2025 horen we tot 66 jaar te werken, tegen 2030 is dat 67 jaar. Als het van deze regering afhangt, dan krijg je minder pensioen als je een zwaar beroep uitoefent. Je zou wel een beetje vroeger kunnen stoppen, maar je verliest tegelijk een flink stuk pensioen", benadrukt ABVV.