Vakbonden plannen nieuwe acties bij AXA Bank na "dovemansgesprek" ttr

26 juli 2019

17u16

Bron: belga 0 binnenland De vakbonden beraden zich over nieuwe acties nadat een gesprek met de voorzitter van de raad van bestuur bij AXA Bank op niets is uitgedraaid. Volgens BBTK-vertegenwoordiger Frank Leys blijft de directie weigeren klaarheid te scheppen over een mogelijke verkoop van de bank.

De vakbonden voerden gisteren al een eerste keer actie. Ze zijn ontevreden omdat ze niet betrokken worden bij mogelijke verkooponderhandelingen voor AXA Bank. Volgens bronnen van de krant De Tijd is Crelan op dit moment de belangrijkste overnamekandidaat.

Een gesprek tussen vakbondsvertegenwoordigers en voorzitter Jef Van In bracht alvast geen duidelijkheid, zegt Leys. "Hij herhaalde het antwoord dat we al maanden krijgen van de directie, namelijk dat ze niet reageren op geruchten in de media." Volgens de vakbonden staat het echter als een paal boven water dat er gesprekken bezig zijn. "We voelen ons niet au sérieux genomen."

Daarom bekijken de bonden nu welke acties ze kunnen voeren om gehoord te worden. "Op woensdag komt de raad van bestuur van de AXA groep samen in Parijs, tot dan gaan we de kat uit de boom kijken", zegt Leys. "Maar we zoeken manieren om gehoord te worden. Als we niets doen, gaat ons binnenkort een afgesloten deal opgedrongen worden, zonder sociaal overleg.”