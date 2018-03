Vakbonden kondigen pensioenactie aan rvl

27 maart 2018

14u28

Bron: Belga 0 ACV, ABVV en ACLVB zullen op 16 mei een pensioenactie organiseren in Brussel. Wat die actie dan concreet inhoudt, dat kunnen ze nog niet kwijt. "Meer info volgt zodra de invulling van deze actie concreter is", luidt het dinsdag in een beknopte mededeling.

"Buiten de datum en plaats kunnen we verder nog niets concreet meedelen", klinkt het bij ABVV-woordvoerster Gina Heyrman. "De pensioenkwestie is nog altijd niet opgelost, in tegendeel. We willen als gemeenschappelijk vakbondsfront druk blijven zetten en de mensen blijven sensibiliseren en mobiliseren."

De voorbije dagen verdeelden de bonden een miljoen pensioenkranten om het publiek te informeren en te sensibiliseren. "De pensioenactie in mei zal op dit elan verder gaan", luidt de mededeling. De woordvoerster voegt eraan toe dat er op vraag van de afdelingen een tweede druk komt van 250.000 exemplaren.