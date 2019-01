Vakbonden herhalen: “Naakte ontslagen bij Proximus uitgesloten”, nu gesprek met de regering ADN

14 januari 2019

13u24

Bron: Belga 0 Proximus is geen bedrijf in moeilijkheden en naakte ontslagen zijn voor ons uitgesloten. Dat heeft vakbondsman Ben Coremans (ACV-Transcom) vanmiddag herhaald voorafgaand aan overleg tussen bonden en regering op het kabinet van premier Charles Michel.

"We gaan nu met de regering praten. Er is geen reden voor naakte ontslagen bij Proximus. Het personeel heeft zich bij transformaties in het verleden ook steeds weten aan te passen", aldus Coremans.

De bonden zijn om 13.00 uur bij de premier ontvangen. Ook minister van Werk Kris Peeters en minister van Telecom Philippe De Backer zouden de vergadering bijwonen.



Proximus maakte vorige week een herstructureringsplan bekend waarbij 1.900 banen op de tocht staan, maar ook 1.250 nieuwe aanwervingen voorzien zijn.