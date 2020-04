Vakbonden hekelen opnieuw misbruik tijdelijke werkloosheid bij ziekte JG

08 april 2020

13u33

Bron: Belga 2 De vakbonden ACV, ABVV en ACLVB hebben woensdag in een gezamenlijk persbericht nog eens het misbruik van tijdelijke werkloosheid in geval van ziekte aan de kaak gesteld. Ze worden naar eigen zeggen meer en meer aangesproken door werknemers die niet kunnen werken wegens ziekte en die door hun werkgever toch niet het gewaarborgd loon betaald worden.

"De wetgeving is duidelijk: wanneer een werknemer ziek wordt terwijl hij op zijn werkplek verwacht wordt, heeft hij recht op het gewaarborgd loon dat door zijn werkgever betaald wordt: maximum een maand voor bedienden en veertien dagen voor arbeiders", benadrukken de bonden.

Maar in de huidige coronacrisis merken de vakbonden heel wat misstanden door sommige werkgevers. Zo zijn er bij sommige bedrijven waarvan de activiteit gedeeltelijk gehandhaafd is, zieke werknemers op tijdelijke werkloosheid gezet, zodat die een uitkeringsaanvraag moeten doen bij de mutualiteit en dus door de sociale zekerheid betaald worden. Nochtans zouden die bedrijven aan die zieke werknemers zelf het gewaarborgd loon moeten uitbetalen. "In sommige bedrijven zijn de enige werknemers die tijdelijk werkloos zijn, degenen die ziek zijn", hekelen de bonden, die ook eerder al op het misbruik gewezen hebben.

In een ander geval zijn werknemers die ziek werden voor de tijdelijke werkloosheid van kracht werd, door de werkgever bij het ingaan direct op tijdelijke werkloosheid geplaatst, zodat de werkgever het gewaarborgd loon niet meer verder uitbetaalt en de zieke werknemers een uitkering van de mutualiteit zouden kunnen bekomen.

De vakbonden zeggen zich ervan bewust te zijn dat het gewaarborgd loon voor sommige bedrijven liquiditeitsproblemen kan veroorzaken. "Hiervoor willen we samen naar een oplossing zoeken. Maar deze oplossing kan niet ten koste van de rechten van werknemers gaan of afgewenteld worden op de sociale zekerheid", klinkt het.