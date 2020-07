Vakbonden hekelen misbruik van tijdelijke werkloosheid in horecasector HLA

09 juli 2020

18u39

Bron: Belga 1 Sommige ondernemingen in de horecasector vervangen hun werknemers die momenteel nog altijd tijdelijk werkloos zijn door uitzendkrachten, jobstudenten of flexi-jobwerknemers omdat die statuten voor de werkgever goedkoper zijn. Dat zeggen althans de drie vakbonden ACLVB, ABVV en ACV donderdag in een persmededeling. Ze vrezen dat dit "voorlopig nog beperkte fenomeen" zich als een lopend vuurtje zal verspreiden naar de hele sector.

Deze praktijk is volgens de bonden sinds 3 juli nochtans verboden en strafbaar. Ze noemen het "onaanvaardbaar" dat de werkgevers "de sociale zekerheid gebruiken om hun kosten te verminderen en winst te maken door te frauderen met middelen uit de sociale zekerheid".

Bij Horeca Vlaanderen wordt verbaasd gereageerd. "Tot hiertoe hebben wij daarover nog geen enkele melding binnengekregen", zegt CEO Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. "Het is mogelijk dat er her en der wel eens iets fout loopt, maar wij hebben net in tegendeel van onze ondernemers het signaal gekregen dat ze blij zijn dat ze weer aan de slag kunnen en dat ze ook zo veel mogelijk mensen weer aan de slag willen krijgen", aldus de topman. Dat de door de vakbonden gehekelde praktijk zich op grote schaal binnen de sector zou gaan voordoen, acht De Caluwe dan ook erg onwaarschijnlijk.

