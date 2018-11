Vakbonden halen slag thuis: Vlaamse ambtenaren behouden loon na 30 dagen ziekte ARA

12 november 2018

11u38

Vlaamse ambtenaren zullen dan toch hun volledig loon behouden als ze langer dan 30 dagen ziek zijn. Dat laten de vakbonden weten na een overleg met het kabinet-Homans.

De nieuwe ziekteregeling voor Vlaamse ambtenaren wordt geschrapt: wie vastbenoemd is bij de Vlaamse overheid behoudt zijn volledig loon, ook als hij of zij langer dan een maand ziek is. Dat vernamen de bonden vandaag tijdens een overleg met het kabinet van Vlaams minister van Ambtenarenzaken Liesbeth Homans (N-VA).

Vandaag worden statutairen volledig doorbetaald voor een periode die onder meer afhangt van het aantal jaren dat ze al in dienst zijn. Homans had plannen om hen na 30 dagen ziekte terug te zetten op een ziekte-uitkering van 65 procent van hun loon – tenzij het ging om ernstige ziektes als kanker of MS. Zo wou ze hen sneller terug aan het werk krijgen, en tegelijk het verschil wegwerken met hun contractuele collega’s, die wel terugvallen op een ziekte-uitkering.

Maar dat stootte op zwaar protest bij de vakbonden, die protesteerden tegen de verdere afbouw van het ambtenarenstatuut. Volgens hen moest Homans het statuut van de contractuelen versterken, in plaats van dat van de statutairen af te kalven.

Stakingen werden op het nippertje afgeblazen na een uitnodiging van Homans om verder te praten. Na weken onderhandelen is de maatregel nu geschrapt.

Soepelere ontslagregeling blijft

Toch zijn de bonden nog niet tevreden. Contractuele ambtenaren zullen na 30 dagen immers wél nog terugvallen op een ziekte-uitkering, en de vakbond wil ook voor hen een betere regeling onderhandelen. In de plannen die voorliggen wordt het ook nog steeds eenvoudiger om ambtenaren te ontslaan en blijft de overheid inzetten op het aanwerven van contractuelen.