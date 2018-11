Vakbonden gaan tussen 10 en 14 december actie voeren tegen pensioenplannen regering: stakingen niet uitgesloten KVDS

15 november 2018

20u48

Bron: Belga 6 In verscheidene sectoren zal tussen maandag 10 en vrijdag 14 december actie worden gevoerd tegen de pensioenplannen van de regering en de houding van de werkgevers. Ook stakingen worden niet uitgesloten. ABVV-voorzitter Robert Vertenueil roept alvast op tot een algemene mobilisatie.

Er worden al plannen gesmeed in de metaal- en textielsectoren, zegt William Van Erdeghem, voorzitter van ACV Metea. "Het hele blik zal worden opengetrokken. Van het uitdelen van pamfletten, het houden van ondernemingsraden en personeelsvergaderingen tot stakingen", klinkt het.

Doelwit

Doelwit van de vakbondsacties is de eindeloopbaanproblematiek, aldus de ACV-secretaris. Concreet doelt Van Erdeghem op het afspringen van het overleg over de zware beroepen, het verstrengen van de SWT-regels en de toegang tot de landingsbanen.





Met de acties willen de bonden bovendien hun eis tot vrije loononderhandelingen kracht bijzetten. Behalve de regering worden ook de werkgevers geviseerd. "We nemen het hen kwalijk dat ze aan de zijlijn zijn blijven staan." Zo sprong vorige week het overleg tussen de bonden en de werkgevers over de zware beroepen af. Vandaag besliste het kernkabinet nog om bemiddelaars aan te duiden om de discussie weer vlot te trekken.



Op Twitter kondigt ABVV-voorzitter Robert Vertenueil een nationale actiedag aan op vrijdag 14 december, waarbij stakingen mogelijk zijn. Van maandag 10 tot vrijdag 14 december zullen in gemeenschappelijk front acties in de sectoren plaatsvinden, bevestigt hij.