Vakbonden gaan op 28 september actievoeren voor hogere uitkeringen HAA

09 september 2020

15u21

Bron: Belga 1 De drie vakbonden in ons land gaan op 28 september actievoeren. Dat hebben ze vandaag aangekondigd. De bonden willen dat de werkgevers overleg over hogere uitkeringen starten.

Om de twee jaar onderhandelen de vakbonden en werkgevers over de verdeling van de zogenaamde 'welvaartsenveloppe'. Dat is een budget waarmee de pensioenen, de werkloosheidsuitkeringen en de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen kunnen worden opgetrokken, bovenop de index. Het gaat om hoge bedragen: zowat 700 miljoen euro verspreid over twee jaar.

De wet voorziet dat bonden en werkgevers tegen 15 september een advies daarover uitbrengen. Maar in de praktijk wordt de discussie over de verdeling van de welvaartsenveloppe meegenomen in het tweejaarlijks overleg over hogere lonen.

Dat willen de vakbonden deze keer niet, gezien de "hoogdringendheid", klinkt het. "Strijd tegen armoede is een absolute prioriteit", aldus ACV, ABVV en ACLVB. Door de coronacrisis dreigen immers heel wat mensen hun baan kwijt te raken, en stijgt dus het risico op armoede.

Om de druk op de werkgevers op te voeren, volgen op 28 september acties in heel het land. Dit zal gebeuren conform de geldende gezondheidsregels. De acties zullen worden georganiseerd door de regionale afdelingen van de bonden. Grote manifestaties zullen gezien de coronapandemie niet aan de orde zijn.

