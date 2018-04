Vakbonden gaan op 16 mei samen betogen tegen pensioenbeleid jv

17 april 2018

09u26

Bron: belga 10 Op 16 mei gaan de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB samen betogen in Brussel tegen de pensioenhervormingen van de regering-Michel. Er wordt ook een stakingsaanzegging ingediend, om zoveel mogelijk mensen de kans te geven aan de manifestatie deel te nemen.

Het gaat al om de tweede nationale pensioenbetoging op een half jaar tijd. Op 19 december was er een gelijkaardige manifestatie, waar zo'n 30.000 mensen mee opstapten.

Over hoeveel betogers er op 16 mei worden verwacht, willen de vakbonden niet vooruitlopen. Ze roepen hun leden alvast op om "massaal" aanwezig te zijn. "De pensioenhervorming is een thema dat heel veel mensen nog altijd sterk beroert", meent het ABVV.

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven mee te betogen, werd werkgeversorganisatie VBO op de hoogte gebracht en worden de deelnemers gedekt door een stakingsvergoeding. In welke sectoren en/of bedrijven het werk zal worden neergelegd, is nog niet duidelijk. "De mobilisatie is nog volop bezig", luidt het.

Het personeel van de NMBS wil alvast mee opstappen in de betoging, maar het is nog geen uitgemaakte zaak of er voor die dag een stakingsaanzegging zal worden ingediend, bevestigt de voorzitter van ACOD Spoor, Ludo Sempels. In de oproepingsbrief voor de betoging luidt het alvast dat aan de NMBS zal worden gevraagd om extra treinen naar Brussel in te leggen en een speciaal (korting)tarief toe te kennen.

De betoging start om 11 uur en loopt van het Brusselse Noordstation naar het Zuidstation.