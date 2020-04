Vakbonden federale politie dienen stakingsaanzegging in om betere bescherming te eisen tijdens coronacrisis HLA

01 april 2020

18u16

Bron: Belga 8 Bij de federale politie is een stakingsaanzegging ingediend, omdat de agenten vinden dat ze onvoldoende materiaal krijgen om zich te beschermen tegen het coronavirus. Dat is woensdag vernomen bij politievakbonden. De stakingsaanzegging werd gezamenlijk ingediend door de vakbonden VSOA, NSPV en ACV. De bonden willen zo in de eerste plaats een stok achter de deur houden voor het overleg met de overheid.

"De bedoeling is vooral om de mensen te laten beschikken over voldoende beschermingsmateriaal en om de gesprekken daarover gaande te houden", zegt vakbondssecretaris Stijn Kwanten (ACV). "De politie moet toezien op de naleving van de maatregelen tegen het coronavirus. We vinden dat dit op een veilige manier moet kunnen gebeuren.” "De politieagenten moeten vandaag heel wat moeilijke opdrachten uitvoeren, die risico's met zich meebrengen waartegen ze onvoldoende beschermd worden", zegt ook Carlo Medo, voorzitter van NSPV. "We willen dat nu bij de minister aankaarten.”

Concreet willen de bonden dat de agenten meer beschermingsmateriaal, zoals mondmaskers, ter beschikking krijgen voor hun contacten met de mensen. Ze vragen daarvoor een erkenning als prioritaire groep. "We vinden dat de overheid daar een inspanning voor moet doen. Maar het is zeker niet de bedoeling om dit ten koste te laten gaan van andere sectoren die mondmaskers nodig hebben, zoals het zorgpersoneel", zegt Kwanten nog.

De politiebonden zeggen dat ze vrijdagmorgen samenzitten met vertegenwoordigers van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). "We zijn zeer begaan met de gezondheid van de politiemensen, die in de eerste lijn werken", klinkt het op het kabinet van de minister. "We gaan nu in overleg kijken welke, in de huidige omstandigheden, de mogelijkheden zijn".

