Vakbonden en werkgevers vinden geen akkoord over pakket crisismaatregelen Belga

09 april 2020

15u19 0 De Groep van Tien, het overlegorgaan van vakbonden en werkgevers, is er niet in geslaagd om een akkoord te bereiken over een tiental voorstellen van socio-economische aard, die een antwoord moeten bieden op de coronacrisis. Het overlegorgaan zat woensdagavond op verzoek van de federale regering virtueel samen, maar een overeenkomst bleef uit. De bal ligt daarmee terug in het kamp van de regering, die de knoop zal moeten doorhakken.

Enkele van de in het pakket opgenomen voorstellen gaan over het opheffen van het plafond op het aantal overuren, een uitbreiding van het aantal werkuren die studenten mogen presteren, het inschakelen van migranten voor seizoensarbeid en de mogelijkheid om in functie van de meest dringende behoeften personeel van de ene werkgever naar de andere over te dragen.

"Een catalogus met door de werkgevers geïnspireerde voorstellen", vat Robert Vertenueil, de voorzitter van de socialistische vakbond ABVV, het pakket samen. Toch stemden de vakbonden er volgens hem mee in om ‘het spel mee te spelen’. "Slechts één voorstel kwam er op ons verzoek: het bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Dat is de logica zelve, hoe kan je nu willen dat mensen op dit moment werk vinden? Maar de werkgevers zeiden van meet af aan dat dit onbespreekbaar was. Dat was dus al een slecht begin.”



Nochtans kondigde minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) woensdag in de Kamercommissies Economie en Sociale Zaken nog aan dat de degressiviteit van de werkloosheid door de coronacrisis drie maanden - van 1 april tot 30 juni - bevroren zal worden.

Van uitzonderlijke en tijdelijke aard

“De vakbonden waren bereid om de voorstellen die op tafel lagen te aanvaarden”, vervolgt Vertenueil, “op voorwaarde dat expliciet werd vermeld dat ze ‘van uitzonderlijke en tijdelijke aard’ zijn en in geen geval een precedent kunnen vormen. Maar dat volstond dus niet om een compromis te sluiten. Dat de Groep van Tien met een zekere urgentie en slechts op basis van voorstellen te werk moest gaan, zonder over gedetailleerde ontwerpteksten te beschikken, maakte het er niet makkelijker op”, zegt de ABVV'er.

Hoewel er dus geen akkoord uit de bus is gekomen, kwamen werkgevers en vakorganisaties wel overeen om aan de regering, in naam van de Groep van Tien, enkele opmerkingen en overwegingen over een aantal punten over te maken.

"Het is erg spijtig dat de Groep van Tien het in de huidige context van crisis niet eens is geraakt", betreurt de ABVV-voorzitter. Hij benadrukt evenwel dat de dialoog tussen werkgevers en vakbonden niet werd verbroken. De komende dagen staan er trouwens nog andere vergaderingen van de Groep van Tien op het programma.