Vakbonden en werkgevers kanten zich tegen sancties om langdurig zieken aan het werk te krijgen kg

27 juni 2018

17u47

Bron: Belga 0 De sociale partners hebben zich binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) unaniem uitgesproken tegen een voorontwerp van een wet die meer langdurig zieken opnieuw aan het werk moet krijgen. Het voorstel legt financiële santies op aan zowel werkgevers als werknemers die daarvoor onvoldoende inspanningen leveren. Dat meldt de NAR woensdag.

De regering wil meer langdurig zieken aan het werk krijgen. Aan die re-integratie zijn ook sancties verbonden. Werkgevers die geen redelijke inspanningen doen om arbeidsongeschikte werknemers aan het werk te houden, riskeren een sanctie van 800 euro. Werknemers die niet meewerken aan hun re-integratie kunnen 5 tot 10 procent van hun uitkering verliezen.

De Arbeidsraad is niet te vinden voor de financiële sancties, zo staat in het advies. De raad verkiest een "positieve aanpak" die via een "passende begeleiding, informatie, sensibilisering en middelen" de re-integratie stimuleert. Ook benadrukt de raad dat dit proces op vrijwillige basis dient te gebeuren.