Vakbonden en werkgevers dienstenchequesector bereiken een ontwerpakkoord AW

03 februari 2020

19u53

Bron: Belga 8 De vakbonden en werkgevers van de dienstenchequesector hebben een ontwerpakkoord bereikt. In het ontwerpakkoord zit onder andere een brutoloonsverhoging van 0,8 procent vanaf 1 januari 2020. De komende dagen zullen de vakbonden samenkomen om de inhoud van het protocolakkoord aan hen voor te leggen.

De huishoudhulpen uit de dienstenchequesector streden al sinds november voor een loonsverhoging, aldus de drie vakbonden. "Ze hebben zich, zoals nooit tevoren, gemobiliseerd om druk uit te oefenen op de werkgevers en om hen tot rede te brengen. Hun inzet heeft zijn vruchten afgeworpen", klinkt het.



De huishoudhulpen voerden actie om hun eis kracht bij te zetten. "Met 11,50 euro bruto per uur behoren de 145.000 werknemers uit de sector tot de laagstbetaalden van het land", aldus nog de vakbondsorganisaties.



In het protocolakkoord zitten naast de brutoloonsverhoging ook een cadeaucheque van 20 euro, een onkostenvergoeding voor de thuisstrijkers van 10 procent bovenop het brutoloon en een uitbreiding van de aanmoedigingspremies voor ouderschapsverlof en mantelzorg. Daarnaast vervat het akkoord ook een reeks maatregelen voor de werkbaarheid, zoals rond mobiliteit en een charter tegen grensoverschrijdend gedrag.

“Werkgevers zijn uit respect voor de huishoudhulp diep gegaan, maar we blijven benadrukken dat zonder extra ondersteuning van de overheid de meerderheid van de dienstenchequebedrijven het moeilijk zal krijgen”, zegt Herwig Muyldermans, algemeen directeur bij Federgon. “Als we weten dat er vermoedelijk in mei een nieuwe indexering aankomt, die voor een deel door de werkgever wordt gedragen, dan is er actie nodig op korte termijn.”

Federgon roept de betrokken overheden op om over de uitdagingen van de sector op de korte en lange termijn in gesprek te gaan, “om zo de continuïteit van de sector, de economisch leefbaarheid van de bedrijven en de tewerkstelling van meer dan 140.000 poetshulpen veilig te stellen”.