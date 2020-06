Vakbonden en directie Brussels Airlines bereiken principeakkoord over besparingsplan kg

24 juni 2020

15u45

Bron: Belga 0 Bij Brussels Airlines hebben de directie en de drie vakbonden een principeakkoord bereikt over de vorige maand aangekondigde herstructurering. Dat bevestigen de bonden en de directie. Hoeveel ontslagen er uiteindelijk zullen vallen, is nog niet duidelijk.

De luchtvaartmaatschappij, een dochter van het Duitse Lufthansa, kondigde aan tot duizend banen te willen schrappen, bijna een kwart van het personeelsbestand. Wie wel nog aan boord blijft, zou moeten inleveren. De maatregelen zijn nodig om de competitiviteit van Brussels Airlines te verhogen, luidde het.

Na zes weken onderhandelen is een voorakkoord bereikt over een sociaal plan bij de afslanking, over een nieuwe verloningsstructuur voor wie blijft, en over een aanpassing van de uurroosters van het vliegend personeel.

Het protocolakkoord en de collectieve arbeidsovereenkomsten zullen nu aan het personeel worden voorgesteld. Vrijdag komt het sociaal plan op tafel tijdens een bijzondere ondernemingsraad. “We hebben heel intensief onderhandeld en ik denk dat we toch tevreden mogen zijn over het resultaat”, zegt Filip Lemberechts van vakbond ACLVB.

Vrijwillig vertrek

De vakbonden hebben sterk ingezet op een regeling voor vrijwillig vertrek. Nogal wat personeelsleden zouden bereid zijn het bedrijf vrijwillig te verlaten. Hoeveel het er uiteindelijk zullen zijn, zal pas over enkele weken duidelijk zijn. Hoeveel naakte ontslagen dan nog zullen volgen, is daarvan afhankelijk.

“De mensen hebben echt hun best gedaan om hun bedrijf te redden. Dat signaal is nu gegeven”, zegt Paul Buekenhout van vakbond ACV Puls. “We namen onze verantwoordelijkheid, nu is het aan de regering en Lufthansa.” Het plan staat of valt immers met de financiering ervan, benadrukken de vakbonden. “Als de financiering niet doorgaat, hebben we een probleem”, zegt Lemberechts. “Maar daar ga ik niet van uit.”

Morgen vindt een aandeelhoudersvergadering plaats bij moederbedrijf Lufthansa. De aandeelhouders krijgen dan het reddingsplan van 9 miljard euro van de Duitse regering voorgeschoteld. Een goedkeuring is geen zekerheid, want een belangrijke investeerder is kritisch. Ook over eventuele Belgische steun voor Brussels Airlines is er nog geen nieuws.