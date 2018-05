Vakbonden eisen vrijlating van twee mensen zonder papieren: "Antwoord op vraag waarom ze vastzitten, blijft uit" ADN

09 mei 2018

15u05

Bron: Belga 5 Vakbondsmilitant Mounir Tahri en kunstenaar Jiyed Cheikhe werden op 9 februari - vandaag precies drie maanden geleden - opgepakt bij de politieactie in het open kunstenhuis Globe Aroma in Brussel. Sindsdien zitten ze vast in het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. De vakbonden ACV en ABVV riepen vandaag de pers samen om nog eens de vrijlating te eisen van de twee mensen zonder papieren. Ze hekelen de "onverschilligheid" van de autoriteiten. "Een antwoord op de vraag waarom de twee vastzitten, blijft uit", luidt het.

Bij de actie in de lokalen van Globe Aroma, een vzw in de Brusselse socioculturele sector die zich inzet voor de integratie van migranten, werden zeven mensen zonder papieren opgepakt. Vijf werden na enkele uren op het politiecommissariaat weer vrijgelaten. Mounir Tahri, militant voor ACV-Brussel en van Marokkaanse origine, en Jiyed Cheikhe, een kunstschilder uit Mauritanië, werden meegenomen naar 127bis, waar ze tot op vandaag vastzitten en wachten op hun uitwijzing.

ACV en ABVV noemen de operatie van 9 februari "een aanfluiting van de vrijheid van vereniging en van meningsuiting die gewaarborgd worden door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Belgische grondwet." Vincent Lurquin, advocaat van de twee sans-papiers, wil volgende woensdag 16 mei bij de raadkamer opnieuw een vraag indienen om zijn cliënten vrij te laten. "We vragen ons nog altijd af waarom ze vastzitten en waarom Globe Aroma die dag de politie over de vloer kreeg", aldus de advocaat. Vragen om uitleg aan de Dienst Vreemdelingenzaken en aan premier Charles Michel blijven zonder antwoord. "De eerste minister geeft zo de indruk dat dit een zaak is die geen antwoord verdient, en dat vind ik heel erg", meent Lurquin.

Regularisatie

Mounir Tahri kwam in 2006 aan in België en werkte tussen 2008 en 2012 voor Abay Constructions, een onderaannemer in de schoonmaaksector voor de Anderlechtse Haard, een sociale huisvestingsmaatschappij. In 2009 kreeg hij, net als andere sans-papiers, de kans om zijn situatie te regulariseren door aan te tonen dat hij werkte. In december 2011 ontving hij van de Dienst Vreemdelingenzaken een positief antwoord op zijn regularisatiedossier. Zijn werkgever diende echter geen aanvraag in voor een werkvergunning en zo verloor Tahri zijn kans op een verblijfsrecht.

Het ACV diende bij de arbeidsrechtbank in Brussel een dossier in wegens economische uitbuiting. Die heeft de werkgever vorige vrijdag veroordeeld om Tahri te vergoeden en de verschuldigde sociale bijdragen te betalen aan de RSZ. Aan de andere kant is een beroep voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nog steeds hangende. "We wachten nu al 9 jaar op een definitieve beslissing over zijn regularisatie, terwijl het de fout van zijn werkgever is dat Mounir zijn papieren niet in orde heeft gekregen", aldus Lurquin.

Kunstschilder Jiyed Cheikhe diende een asielaanvraag in die werd geweigerd. Hij bereidt nu een regularisatieaanvraag voor.

"Niet fier op mijn land"

ACV en ABVV herhalen vandaag hun eis dat de uitbuiting, de sociale dumping en de criminalisering van mensen zonder papier wordt aangepakt. "Die mensen zijn in de eerste slachtoffers. Het zijn geen vijanden. Als ik zie hoe er met hen omgegaan wordt, ben ik niet fier op mijn land", zei Robert Vertenueil, algemeen secretaris van het ABVV.