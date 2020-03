Vakbonden dringen nog eens aan op sluiting huishoudhulpsector tijdens coronacrisis WDw

27 maart 2020

10u17

Bron: Belga 3 De vakbonden van de sector van de dienstencheques dringen nog eens aan op een sluiting van de sector. "We vragen de premier om de nodige maatregelen te nemen om de bijna 140.000 huishoudhulpen degelijk te beschermen", melden ze in een gezamenlijk persbericht.

"We herhalen hier nog eens wat iedereen eigenlijk reeds weet: social distancing is gewoon onmogelijk toe te passen in de dienstenchequesector", aldus de bonden. "De regering-Wilmès vraagt de burgers ‘in hun kot’ te blijven. Parken en speeltuinen worden gesloten. Anderzijds vraagt men wel aan de huishoudhulpen om gewoon naar de klanten thuis te gaan. Die klanten, dat zijn ofwel oudere personen, ofwel volledige gezinnen, in quarantaine in hun eigen woning. Zoek de fout."

Aan de ene kant moeten mensen afstand houden en contacten vermijden, aan de andere kant gaan de huishoudhulpen langs bij zowat een miljoen gezinnen Paul Verschueren, Federgon

Ook Federgon drong al meermaals aan op een sluiting van de sector. “De bedrijven hebben ondertussen hun verantwoordelijkheid genomen en zelf de deuren gesloten", zegt Paul Verschueren, directeur Vlaanderen en Research & Economic Affairs bij Federgon. "Naar wat wij kunnen afleiden, ligt 95 procent van de sector de facto stil. We hebben dan ook niet begrepen waarom de sector door de federale overheid niet gesloten werd. Aan de ene kant moeten mensen afstand houden en contacten vermijden, aan de andere kant gaan de huishoudhulpen langs bij zowat een miljoen gezinnen. Dat leidt tot een potentieel gevaarlijke situatie door de veelheid aan contacten."

Social distancing onmogelijk

Verschueren geeft ook aan dat de situatie voor de huishoudhulpen bovendien erg veranderd is sinds de uitbraak van de coronacrisis. "Voorheen werkten ze meestal in lege huizen: de kinderen waren naar school, de ouders naar het werk. Vandaag zijn die gezinnen ten gevolge van de coronamaatregelen thuis, waardoor social distancing bijna niet mogelijk is. Als werkgever heb je hier ook geen vat op.”

