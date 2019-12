Vakbonden dreigen met 24 urenstaking in alle gevangenissen kg

04 december 2019

08u21

Bron: Belga 1 De christelijke en de socialistische vakbond dreigen met een 24 urenstaking in alle gevangenissen vanaf 11 december om 22 uur. Er is een stakingsaanzegging ingediend. De aanleiding is volgens secretaris Filip Dudal van ACV Openbare Diensten de aanhoudende "algemene malaise" binnen de gevangenissen.

"Na vijf jaar met minister van Justitie Koen Geens is er niet echt veel veranderd", zegt de ACV'er. "Van de beloftes zijn er niet veel gerealiseerd en de problemen blijven. Daardoor is het personeel sterk gedemotiveerd.”

Zo was er volgens Dudal beloofd dat het aantal personeelsleden niet onder een minimaal kader zou zakken, maar slaagt men er maar niet in om nog maar het minimum te halen. En het klopt dat het moeilijk is om mensen te vinden, geeft hij toe, "maar dan moeten er inspanningen worden gedaan om de job aantrekkelijker te maken". Daarnaast raken de kledijproblemen maar niet opgelost. "Telkens weer moeten we de minister in gebreke stellen voor het tekort aan uniformen", klinkt het.

Minimale dienstverlening

En dan is er nog de minimale dienstverlening, die de minister er volgens ACV per se wil doorduwen. De vakbonden verzetten zich ertegen, een nieuw overleg hierover is donderdag gepland. "We missen gewoon een langetermijnvisie voor de gevangenissen", vat Dudal samen. "Het moet gedaan zijn met steeds maar ad-hocoplossingen op korte termijn."

Voor Robby De Kaey van ACOD Overheidsdiensten is het ook zaak om aan de volgende federale regering duidelijk te maken wat de pijnpunten zijn. “Wij willen naar een investeringsbeleid gaan”, aldus de vakbondsman. “We ontbreken personeel op alle echelons. Het resultaat is dat gedetineerden tijdens hun straf niet de transformatie ondergaan waardoor ze als een betere persoon uit de gevangenis komen.”

“Hopelijk toch geen staking”

Het gevangeniswezen bevestigt dat twee van de drie vakbonden een stakingsaanzegging ingediend hebben. “Maar wij hopen altijd dat het niet tot een staking komt”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver.

Voor het zover komt, zal er eerst nog een overleg plaatsvinden. “Geheel conform de voorziene procedures zal een overleg opgestart worden binnen het hoog overlegcomité. Vervolgens zullen we vaststellen of er alsnog effectief tot een staking wordt overgegaan”, aldus Van De Vijver.