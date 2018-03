Vakbonden delen 'pensioenkrant' uit: "Mensen informeren over het geknoei van de regering" ADN

19 maart 2018

11u34

Bron: Belga 6 De drie grote vakbonden zijn deze ochtend gestart met de uitreiking van hun 'pensioenkrant'. Bedoeling is de mensen te informeren over het "pensioengeknoei" van de regering. "De minister en de regering hebben het pensioendossier van a tot z mismeesterd", aldus ACV-voorzitter Marc Leemans.

Leemans en collega-voorzitters Mario Coppens (ACLVB) en Rudy De Leeuw (ABVV) deelden hun pensioenkrant deze ochtend uit in het station van Vilvoorde. Er zullen deze week een miljoen exemplaren worden verspreid van de krant waarin de bonden tekst en uitleg geven over de pensioeningrepen van de regering zoals de zware beroepen, het pensioen met punten en het optrekken van de pensioenleeftijd.

Zo'n krant is nodig, menen de bonden, omdat er bij de bevolking veel vragen leven over de pensioenen. "We informeren de mensen. Als de politici straks komen aanbellen om de mensen hun stem te vragen, kunnen ze die politici zo confronteren met wat ze van plan zijn met de pensioenen", legt Leemans uit.

Genderactie

Het is niet de enige actie die de bonden plannen rond de pensioenen. Eind deze maand volgt nog een genderactie. Vrouwen worden immers harder getroffen dan mannen door de pensioeningrepen. In april volgen informatie- en sensibiliseringsacties binnen de ondernemingen in verband met zware beroepen. In mei volgt nog een actie rond het pensioen met punten dat de regering wil invoeren.

