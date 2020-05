Vakbonden De Lijn dreigen met stakingsacties vanaf 18 mei: “Amateurisme van niveau”

Ann De Boeck

11 mei 2020

17u10

Bron: De Morgen 114 Het coronavirus heeft nog vrij spel op de bussen van De Lijn, menen de vakbonden. Indien de chauffeurs niet snel in veiligere omstandigheden kunnen uitrijden, dreigen de drie grote bonden met stakingsacties vanaf 18 mei.

“In winkels, scholen en bedrijven gelden er strenge coronaregels, maar op een bus mag je nog steeds doen wat je wil.” Nationaal ACOD-secretaris Rita Coeck heeft het gehad met de “te lakse” veiligheidsaanpak op het openbaar vervoer. Samen met haar collega’s van het ACV en het ACLVB heeft ze een brief geschreven aan Roger Kesteloot, directeur-generaal bij De Lijn. Daarin waarschuwen ze dat syndicale acties vanaf maandag 18 mei niet uitgesloten zijn, en dat die acties ook erkend zullen worden.

Ondertussen werken we met PVC-folie dat bevestigd wordt met Ducttape, maar hier en daar al begint los te komen

Beschermhoezen

“Als de situatie tegen maandag niet veilig is, dan rijden wij niet uit”, zegt Coeck aan De Morgen. De vakbonden leggen twee concrete breekpunten op tafel. Het eerste is dat de chauffeurs beter afgeschermd moeten worden van de reizigers. Oorspronkelijk had De Lijn daarvoor 2.750 beschermhoezen besteld, maar de Duitse leverancier trok zich plots terug. “Ondertussen werken we met PVC-folie dat bevestigd wordt met Ducttape, maar hier en daar al begint los te komen”, schrijven de vakbonden in een pamflet.



Nog niet alle stuurposten werden afgedekt met zo’n folie. Sommige chauffeurs werken nog met plastic linten, die geen druppeltjes tegenhouden. “Amateurisme van niveau”, zo luidt het harde syndicale oordeel.

Maximum aantal reizigers

Een tweede breekpunt is dat de veiligheid van de reizigers beter gegarandeerd moet worden. Daarvoor is er volgens de vakbonden een duidelijke limiet nodig van het maximum aantal reizigers op een bus. Als dat bereikt wordt, zou op de voorkant van de bus de boodschap ‘volzet’ moeten worden geprojecteerd, zodat de chauffeur kan doorrijden.

Tot nu toe zijn er geen duidelijke regels. Zelfs als een passagier aan de halte geen mondmasker draagt, mag die niet geweigerd worden

“Tot nu toe zijn er geen duidelijke regels. Zelfs als een passagier aan de halte geen mondmasker draagt, mag die niet geweigerd worden”, stelt Coeck.

In principe kan de politie boetes van 250 euro uitschrijven aan overtreders. Maar de controle is volgens de vakbonden miniem. Ook chauffeurs staan volgens hen machteloos tegenover passagiers die zich niet aan de regels houden. “Sommige reizigers vegen vierkant hun voeten aan de veiligheidsvoorschriften”, zegt ACV-secretaris Jo Van Der Herten. Als er niet wordt ingegrepen, zal dit volgens hen tot chaos leiden wanneer de scholen op 18 mei weer open gaan.

Overleg

Of het busverkeer effectief verstoord wordt, zal nog moeten blijken. Woensdag zitten vakbonden en de directie samen om de situatie te evalueren. “Wij hopen dat het niet zover hoeft te komen”, zegt Van Der Herten.

Topman Kesteloot laat weten dat 80 procent van de bussen al beveiligd is. “Volgens onze planning zou dat vrijdag volledig in orde moeten zijn”, zegt hij. Kesteloot erkent dat een Duitse bestelling van beschermhoezen is afgesprongen, maar dat neemt niet weg dat De Lijn andere oplossingen heeft gezocht. “De uitspraken van de vakbond getuigen van bijzonder weinig respect voor onze inkopers en techniekers, die zich uit de naad werken om alles te regelen”, klinkt het. “Zij kloppen uren tegen de sterren op.”

