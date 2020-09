Vakbonden De Lijn dienen stakingsaanzegging in: acties mogelijk vanaf 9 oktober KVE HR

17 september 2020

08u25

Bron: Belga 26 De vakbonden bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn hebben een stakingsaanzegging ingediend. Er zijn acties mogelijk vanaf 9 oktober.

De vakbonden protesteren tegen de privatisering van activiteiten, zoals de belbuscentrale en het leerlingenvervoer, en het afstoten van personeel. “Wij willen waterdichte garanties voor de personeelsleden die de overstap niet willen maken naar een privébedrijf”, klinkt het donderdag bij de vakbonden.

In de beleidsnota van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) stond al dat een deel van het openbaar vervoer geprivatiseerd zou worden. Concreet zijn er al stappen gezet om het zogenaamde vervoer op maat, zoals de belbuscentrale en het leerlingenvervoer, te privatiseren. Daarvoor is een overheidsopdracht uitgeschreven, waarop privébedrijven kunnen intekenen.

“Het probleem is dat de vijftig werknemers van De Lijn die nu bij de belbuscentrale en het leerlingenvervoer werken, verplicht worden over te stappen naar dat privébedrijf”, zegt Rita Coeck, sectorverantwoordelijke bij de socialistische vakbond ACOD. “De Lijn zet zich in om de overname te laten gebeuren mits toepassing van cao 32 bis, waardoor werknemers hun rechten behouden. Maar bij een overname hebben onze werknemers totaal geen garantie op werkzekerheid. Een overheidsopdracht wordt trouwens ook voor maximaal acht jaar toegekend. Wat heb je aan hetzelfde loon en dezelfde rechten als je als werknemer volgend jaar op straat kan staan?”

Ontslagvergoeding

“Als die personeelsleden beslissen om niet in het verhaal mee te stappen, worden ze bovendien als ontslagnemend beschouwd en krijgen ze dus geen ontslagvergoeding”, gaat Coeck voort. “En dan moeten ze ook nog eens een verbrekingsvergoeding betalen. Voor ons is dit onaanvaardbaar.”

De vakbonden ACOD, ACV en ACLVB hebben daarom donderdag een stakingsaanzegging ingediend bij De Lijn. Ze eisen dat er tegen het paritair comité van 6 oktober een ondubbelzinnige cao met werkzekerheid voor het personeel van De Lijn kan worden voorgelegd. “Wij willen waterdichte garanties voor de personeelsleden die de overstap niet willen maken naar een privébedrijf en verder bij De Lijn willen tewerkgesteld blijven”, klinkt het. Als er geen garanties komen, plannen de vakbonden een stakingsactie op vrijdag 9 oktober.