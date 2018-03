Vakbonden Brussels Airlines niet gerustgesteld door topman Eurowings ep

12 maart 2018

13u23

Bron: Belga 1 De vakbonden bij Brussels Airlines toonden zich vandaag niet erg gerustgesteld na de bijzondere ondernemingsraad die plaatsvond bij de luchtvaartmaatschappij. Eurowings-topman Thorsten Dirks gaf er een stand van zaken over de integratie van Brussels Airlines binnen Eurowings. "Het bleef erg vaag. We hebben niet veel bijgeleerd", aldus de bonden.

Volgens de topman is het Europees netwerk van Brussels Airlines niet rendabel, in tegenstelling tot de langeafstandsvluchten. "Hij herhaalde dat de doelstelling is om te groeien en dat de maatschappij zich moet inschrijven in dat schema", aldus Didier Lebbe van de Franstalige christelijke bediendebond CNE.

Maar een precies plan om die doelstellingen te bereiken, legde Eurowings niet voor. "Laat ons de tijd om er aan te werken en heb vertrouwen", zo klonk volgens de bonden de boodschap.

Nieuwe financieel directeur

Het zal de nieuwe directie bij Brussels Airlines zijn die dat nieuw plan moet uitwerken en toepassen. Het is evenwel nog altijd wachten op de benoeming van een nieuwe financieel directeur. Dat zou volgende maandag gebeuren. Die zal de de nieuwe CEO, Christina Foerster, bijstaan in haar taak.

De topman van Eurowings ziet geen veranderingen op korte termijn voor het personeel, aldus nog Filip Lemberechts van de liberale vakbond. Voor het zomerseizoen 2019 is geen grote verandering te verwachten, bevestigde Anita Van Hoof van de socialistische vakbond.