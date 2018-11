Vakbonden bpost roepen op om te stoppen met staken: "Ons punt is intussen wel gemaakt” AW HA

16 november 2018

12u17

Bron: Belga 174 De vakbonden bij bpost roepen het personeel op om te stoppen met de spontane stakingsacties. Afgelopen nacht zijn er acties uitgebroken in de sorteercentra van Gent, Antwerpen en Brussel.

Het personeel staakt tegen de hoge werkdruk. Daarvoor waren er al vijf nationale stakingsdagen. “Het punt is intussen gemaakt”, zegt Jean-Pierre Nyns van de socialistische vakbond ACOD aan VTM NIEUWS.

De gecoördineerde stakingsactie bij bpost is dan wel opgeschort, lokaal blijven er spontane acties ontstaan tegen de werkdruk bij het bedrijf.



Onder meer in Antwerpen, Gent en Brussel zijn er stakingsposten opgericht, zegt Nyns. Daardoor kon de gesorteerde post niet weggebracht worden. De stakingspost in Gent werd in de loop van de ochtend wel opgeheven.

In het sorteercentrum van Antwerpen was er volgens de woordvoerster van bpost een korte werkonderbreking, maar dat centrum werd niet geblokkeerd. Over eventuele andere, lokale acties kwam er nog geen duidelijkheid.

Nyns zegt begrip te hebben voor de acties, maar roept op om te stoppen met de spontane acties. “De mensen laten hun stem horen, nadat de directie van bpost jarenlang heeft nagelaten naar hen te luisteren”, klinkt het.

(Lees verder onder de foto)

Door de nieuwe acties, kunnen de afhaling, verwerking en uitreiking van brieven en pakjes vandaag verstoord zijn, zo waarschuwt bpost. Het postbedrijf verontschuldigt zich online voor de “ernstig verstoorde” dienstverlening.