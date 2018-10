Vakbonden bpost gaan al zeker vijf dagen staken: “Toespraak van CEO heeft gemoederen alleen maar verhit” SVM

30 oktober 2018

22u44

Bron: Belga 25 De vakbonden bij bpost gaan vanaf woensdag 7 november staken. Dat meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront. De staking zou al zeker tot en met maandag 12 november duren, oftewel vijf werkdagen.

Volgens Jean-Pierre Nyns van ACOD Post sprak CEO Koen Van Gerven het personeel van bpost toe. "Na deze communicatie is het duidelijk dat hij niet bereid is om constructief op de laatste waarschuwing van het gemeenschappelijk vakbondsfront in te gaan. Zijn toespraak heeft de gemoederen bij het personeel alleen nog maar verhit", zegt Nyns.

De stakingsbereidheid is volgens de bonden groot. “We hebben daarom nu een actieplan opgesteld om te staken tegen het beleid van Koen Van Gerven", aldus Nyns.

Concreet zullen alle afdelingen om de beurt stilgelegd worden. De werknemers van de sorteercentra zijn als eersten aan de beurt, daarna volgen de collega’s van de transportdienst en de verdeling. Vervolgens zal het personeel van de centrale diensten en de callcenters het werk neerleggen. Tot slot volgen nog de postbodes en de medewerkers van de logistieke dienstverlening. De burger zal met andere woorden een pak hinder ondervinden.

Hoge werkdruk en personeelstekort

De bonden kaarten de hoge werkdruk en het personeelstekort binnen het bedrijf aan. Daarnaast stellen ze dat in de toekomstplannen geen oplossingen voor het personeel aangeboden worden.

“Ik heb begrip voor de onrust die er bij sommige medewerkers is door de veranderingen waar het bedrijf aan het doorgaan is”, reageerde Van Gerven twee dagen geleden. “We gaan ons uiterste best doen om daar een antwoord op te geven, zodat we iedereen kunnen meenemen in ons toekomstverhaal.”

“We hebben een rekruteringsplan opgesteld en de eerste resultaten daarvan zijn bemoedigend”, voegde woordvoerster Barbara Van Speybroeck toe. “De vorige maand werden voor het distributienetwerk 250 medewerkers extra aangeworven.”