Vakbonden Bpost dreigen met tien dagen staking als er geen oplossing uit de bus komt

06 november 2018

16u02

Bron: Belga, De Morgen 2 Vanaf morgen legt het personeel bij Bpost het werk voor de komende vijf dagen. De bonden dreigen er nu mee om die stakingstermijn te verdubbelen als er geen gewenst resultaat uit de bus komt.

De vakbonden bij Bpost plannen de komende dagen stakingen in telkens andere afdelingen van het bedrijf. “Vanaf morgen staken we inderdaad een week lang één dag per bedrijfstak”, zegt algemeen secretaris Jean-Pierre Nyns van ACOD Post. “Als we na die week merken dat het nodig is om de acties te verlengen, kunnen we dat makkelijk doen. Met minimale inspanningen een maximum aan resultaat behalen, zeg maar.”

Het dreigement om de staking uit te breiden, wordt door alle bonden gedragen, aldus Nyns. Dat betekent evenwel niet dat de bonden niet constructief willen meewerken aan een oplossing. “Maar de voorbije dagen bleek al dat het moeilijke onderhandelingen zullen worden. Zelfs na een vijf uur durende vergadering gisteren lagen er nog geen concrete oplossingen op tafel”, zucht de algemeen secretaris.

Leveringen door PostNL

Schoenenketen Torfs schakelt alvast de komende dagen tijdelijk PostNL in om te kunnen blijven leveren aan zijn Belgische klanten tijdens de staking. "We hebben afspraken gemaakt met PostNL, met wie we nu al samenwerken voor leveringen in Nederland”, aldus Torfs.

De maatregel is tijdelijk, maar Torfs verbergt zijn ongenoegen over de staking niet. "Bpost schiet in eigen voet. Ik ken de achtergrond van de staking niet, maar ik begrijp niet dat ze er via gesprekken niet uit geraken." Omdat Torfs al met PostNL samenwerkt voor Nederland, verwacht de topman niet dat de tijdelijke wissel hem geld zal kosten. "Zij zullen de opportuniteit ook wel zien", merkt hij fijntjes op.

Andere bedrijven kunnen niet zo snel veranderen. Elektroketen Media Markt levert grote artikelen bijvoorbeeld zelf, maar rekent voor de rest op Bpost. "Op zo'n korte termijn kunnen wij geen oplossing vinden. We zullen dus een boodschap moeten plaatsen op onze website dat leveringen langer kunnen duren dan gewoonlijk", zegt woordvoerster Janick De Saedeleer.