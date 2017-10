Vakbonden blokkeren poorten bij AB InBev Bart Mertens

12u59

Bron: Eigen berichtgeving 0 Patrick Vertommen Bij AB InBev is sinds deze ochtend een stakingsactie aan de gang. Zowel in Leuven als in Hoegaarden worden de poorten van het bedrijf geblokkeerd. Ook in Jupille is er een actie bezig. De reden voor de staking is te vinden in de onderhandelingen over de nieuwe CAO over de sociale voorwaarden. Vrachtwagens mogen de sites niet meer op of af, zegt vakbondsman Kris Croonenborghs (ABVV).

"Het gaat meer concreet over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2018", zegt Heleen Vanhoudt van Corporate Affairs bij AB InBev. "We betreuren deze actie en hopen op een dialoog met respect voor alle partijen rond de tafel." Momenteel is er echter nog geen sprake van bijkomende onderhandelingen. Er is voor zover bekend nog geen gesprek gepland tussen de directie en de vakbonden. "We kunnen daar momenteel nog geen informatie over geven", aldus Heleen Vanhoudt van AB InBev.



Aan de poorten van de verschillende afdelingen klinkt het alvast dat er wellicht ook maandag nog zal worden gestaakt bij AB InBev. Van een doorbraak in het conflict is dus nog geen sprake momenteel.

