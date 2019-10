Vakbonden bewakingssector plannen acties aan NAVO ttr

18 oktober 2019

10u00

Bron: belga 8 De vakbonden uit de bewakingssector gaan op 22 oktober actie voeren aan de site van de NAVO, in Evere bij Brussel. Dat hebben de bonden vrijdag bekendgemaakt. Het CAO-overleg in de sector zit in het slop.

Onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector sprongen deze week af. Volgens de vakbonden willen de werkgevers de loonmarge niet volledig invullen en tonen ze geen bereidheid om flexibiliteit te verlonen. Een stakingsaanzegging is ingediend.

Een eerste actie vindt dinsdag 22 oktober plaats, voor de site van de NAVO in Evere.