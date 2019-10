Vakbonden bewakingssector dreigen met acties op luchthaven jv

21 oktober 2019

19u22

Bron: belga 13 De vakbonden uit de bewakingssector dreigen met acties op de luchthaven indien het CAO-overleg de komende dagen niets oplevert. Morgen wordt alvast actie gevoerd aan de NAVO-zetel in Evere, en wellicht leidt dat al tot langere wachttijden op de luchthaven.

Onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector van de bewakingsagenten zitten in het slop. Om hun eisen kracht bij te zetten, wordt morgen door de bonden betoogd aan de zetel van de NAVO, in Evere.

Vakbondssecretaris Koenraad Maertens van het ABVV rekent morgen op 500 deelnemers aan de actie. Onder meer bewakingsagenten die normaal actief zijn op de luchthaven zullen deelnemen.

Minder personeel

Brussels Airport bevestigt. De luchthavenuitbater verwacht dat er morgen minder bewakingsagenten zullen komen opdagen, die normaal instaan voor de controle van de (hand)bagage. "We verwachten minder personeel, en dus minder rijen voor de controle van de bagage. Dat kan tijdens de piekuren 's ochtends leiden tot langere wachttijden", aldus een woordvoerster van Brussels Airport.

De luchthaven roept passagiers dan ook op om op tijd naar de luchthaven te komen, met name twee uur op voorhand voor vluchten binnen de Schengenzone, drie uur op voorhand voor landen buiten de Schengenzone.

Bonden en directie zien elkaar woensdag opnieuw. Als dat niks oplevert, zullen wellicht elders acties worden gevoerd. "Het ligt in de lijn der verwachtingen dat dat wel eens op de luchthaven zou kunnen zijn. De kans is niet onbestaande", waarschuwt de ABVV-secretaris. Volgende week begint de herfstvakantie, traditioneel een drukke periode op de luchthaven.