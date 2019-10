Vakbonden bewakingssector dienen stakingsaanzegging in HR

14 oktober 2019

23u59

Bron: Belga 0 Binnenland Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft een stakingsaanzegging ingediend nadat de onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden in de bewakingssector maandagavond zijn mislukt. Vanaf 22 oktober zullen er acties volgen in de sector.

Sinds mei vonden al verschillende onderhandelingsrondes plaats tussen de sociale partners en de bedoeling was om maandagavond tot een akkoord te komen over een sectorale cao over een verhoging van de koopkracht en een verbetering van de kwaliteit van de arbeid. “Vandaag moeten we vaststellen dat de werkgevers niet bereid zijn om tot een resultaat te komen”, klinkt het. Volgens het gemeenschappelijk vakbondsfront willen de werkgevers de loonmarge niet volledig invullen en tonen ze geen bereidheid tot flexibiliteit.

Daarom is een stakingsaanzegging ingediend voor 22 oktober. “We willen de werkgevers nog de tijd geven voor reflectie en om eventueel opnieuw samen te zitten, anders zal er een grote actie plaatsvinden”, verklaart Koenraad Maertens van de socialistische vakbond.

Details over die acties kan hij nog niet geven. “We weten al waar de actie zal plaatsvinden, maar daarover kunnen we nog niet communiceren. Bedoeling is om zoveel mogelijk mensen uit de sector samen te brengen op één plaats.”

De actie is gepland op 22 oktober, maar er kunnen nog andere volgen. Het is nog niet duidelijk of die acties zullen doorgaan tijdens de herfstvakantie, van 28 oktober tot 3 november en of er acties zullen plaatsvinden op de luchthaven.