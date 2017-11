Vakbonden betogen in Brussel voor socialer Europa EB

11u12

Bron: Belga 0 Photo News Archiefbeeld. Meerdere duizenden militanten van de christelijke, socialistische en liberale vakbond zijn deze voormiddag afgezakt naar het Jubelpark, dat groen, rood en blauw kleurde. Vandaar is omstreeks 10.45 uur een betoging door de Europese wijk vertrokken, om een socialer Europa te eisen. "De mensen zijn ontgoocheld in dit Europa", zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. "Ze willen een ander Europa, een gelijkmakend Europa."

De actie kadert in een oproep van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV), waar ACV, ABVV, ACLVB deel van uitmaken. Het vakverbond organiseert een hele reeks lobby- en socialemedia-acties in de aanloop naar de op 17 november in Göteborg geplande ondertekening van de Europese pijler van sociale rechten, een verklaring van sociale rechten die over het hele continent overeind moeten worden gehouden. De bonden hopen dat de verklaring geen rookgordijn blijkt, maar dat "de mooie woorden snel worden omgezet in echte verbeteringen in de levens van de werknemers".

De betoging zou om 10.30 uur aan het Jubelpark vertrekken, maar ging met ongeveer een kwartier vertraging van start. Een uur later zouden de betogers aankomen op het Luxemburgplein, waar enkele toespraken gepland zijn.