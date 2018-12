Vakbonden bereid tot verder overleg over zware beroepen als regering luistert naar bemiddelaars: “Dat zou van moed getuigen” kv

04 december 2018

19u12

Bron: Belga 0 De vakbonden blijven bereid om het overleg over de zware beroepen voort te zetten. Dat zeggen ze na de tussenkomst van de bemiddelaars die werden aangesteld om de mislukte gesprekken tussen de sociale partners vlot te trekken. "Maar dan moeten de werkgevers wel hun egelstelling verlaten", aldus de bonden.

Na maanden overleg strandde begin november het overleg tussen vakbonden en werkgevers over de zware beroepen in de privésector. De gesprekken gingen over de criteria die bepalen wat al dan niet een zwaar beroep is. Wie zo'n zwaar beroep uitoefent, kan vroeger op pensioen of kan aanspraak maken op een hoger pensioen. Maar de kloof tussen beide standpunten bleek te groot.

Daarop stelde de regering twee bemiddelaars aan - Paul Soete en Etienne de Callataÿ - om dat overleg weer vlot te trekken. Die hebben hun rapport voorgesteld aan de sociale partners en aan de regering.



In reactie op het rapport zegt federaal ABVV-secretaris Raf De Weerdt dat de vakbond bereid is het overleg voort te zetten. "Maar dan echt overleg. De werkgevers zullen hun egelstelling moeten verlaten. En het wettelijk kader zal opnieuw in de discussie moeten. Het budgettair kader is nu veel te strikt.”

“Bemiddelaars geven vakbonden gelijk”

De christelijke vakbond hoopt dat het rapport van de bemiddelaars de regering ertoe zal aanzetten om het beleid te hertekenen. De bemiddelaars, aldus nationaal ACV-secretaris Mathieu Verjans, geven de vakbonden immers op een aantal belangrijke punten gelijk. "Ze wijzen op het belang van eindeloopbaanregelingen zoals landingbanen, of op het feit dat meer aandacht nodig is voor de impact van regeringsmaatregelen op vrouwen. De discussie over de zware beroepen mag dus niet los worden gezien van de loopbaanproblematiek." Verjans hoopt dat de regering het signaal van de bemiddelaars oppikt. "Dat zou van moed getuigen."

Blijft de vaststelling dat er nog grote verschillen zijn tussen de standpunten van vakbonden en werkgevers. "Het overleg was moeilijk en blijft moeilijk. Maar we hebben een positieve ingesteldheid", aldus nog Verjans.

De regering ziet donderdag opnieuw de bemiddelaars. Dan zullen ook de reacties van de sociale partners worden meegenomen.