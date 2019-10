Vakbonden: "Ambtenarenstatuut afbouwen is aanval op openbare diensten” HAA

01 oktober 2019

17u18

Bron: Belga 1 De plannen van de Vlaamse regering om het ambtenarenstatuut te laten uitdoven, kunnen worden beschouwd als een aanval op de openbare diensten. Dat zegt Chris Reniers, topvrouw van de socialistische ambtenarenbond ACOD. "Dit brengt niets bij, het zal de administratie niet verbeteren", waarschuwt ze. Ook de christelijke vakbond reageert misnoegd.

Het ACV Openbare Diensten meent dat met de aanpassingen aan het statuut de besparingstrend zich voortzet. “Dit is onaanvaardbaar. De Vlaamse regering noemt zich een investeringsregering, maar vergeet te investeren in zijn eigen personeel en werking.” De vorige twee legislaturen verdwenen al 4.000 jobs bij de Vlaamse overheid. Door het ambtenarenstatuut af te bouwen, kan personeel makkelijker worden afgedankt, klinkt het. Ook het loopbaanperspectief verslechtert.



Pensioen

Eenzelfde geluid is te horen bij ACOD. Topvrouw Chris Reniers wijst erop dat het huidige statuut kan helpen om een job in de overheidsadministratie, het onderwijs of als chauffeur bij De Lijn aantrekkelijk te maken. "Typisch voor een ambtenaar is dat hij een groot deel van zijn verloning op het einde van de loopbaan krijgt, bij het pensioen. Sommige mensen kiezen daarvoor". Als voortaan enkel nog contractuelen worden aangeworven, vreest de vakbondsvrouw dat velen zullen gaan "jobhoppen" in de privésector.



Reniers wijst er ook op dat een ambtenaar een eed heeft afgelegd, waarbij hij zich engageert tot neutraliteit, objectiviteit, bescherming van de privacy, enz... "Dat geldt in de administratie, maar ook voor veiligheidsfuncties (...) Ik hoed me voor een samenleving waar dit niet langer een openbare dienst is."

Overleg

Beide vakbonden zijn wel bereid om over de kwestie te onderhandelen. "ACV Openbare Diensten gaat in op het voorstel van de Vlaamse regering om overleg te plegen over het geheel van de maatregelen. We willen komen tot een sterk en volwaardig statuut voor alle werknemers van de openbare sector, met bescherming tegen politieke inmenging", zegt voorzitter Jan Coolbrandt van de christelijke ambtenarenbond. Zijn ACOD-collega vreest wel dat die onderhandelingen enkel voor de vorm zullen zijn. "Dat er weinig of geen rekening zal worden gehouden met onze argumenten. Dat zagen we ook bij de onderhandelingen op federaal niveau.”