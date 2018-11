Vakbond wil dat ambtenaren pendelbus nemen na zeven overvallen aan Brussel-Noord LH SRB

23 november 2018

09u50 0 Volgens de socialistische overheidsvakbond ACOD werden sinds begin oktober al zeven ambtenaren overvallen op weg van of naar het treinstation Brussel-Noord. Dat meldt de krant De Standaard.

De vakbond vraagt ambtenaren om de pendelbus te nemen van Brussel-Noord naar het Vlaams Administratief Centrum om de wandelroute, die loopt langs het Maximiliaanpark, te mijden. Op die route werden volgens de vakbond al zeven ambtenaren overvallen. “Ik was op weg naar het station toen ik langs achteren werd aangevallen. Drie mannen trokken mijn handtas en rugzak los en duwden me tegen de grond”, zo getuigt een vrouw aan De Standaard.

“Het gaat om 7 diefstallen sinds 1 oktober, waarbij vooral gsm’s of laptops zijn afgerukt. Sommige mensen zijn daarbij gewond geraakt of gevallen en hebben zich daarom laten verzorgen. De slachtoffers zijn niet allemaal ambtenaren, het gaat om het totaal aantal feiten sinds 1 oktober”, zegt de Brusselse politie. “Twee diefstallen vonden plaats in het park, vijf in de straten in de buurt.”

De Brusselse politie kon echter nog niet zeggen of het om een plotselinge stijging gaat. Over de daders van de 7 feiten sinds oktober is ook nog niets bekend. “We patrouilleren elke dag in burger of in uniform rond het Maximiliaanpark om te voorkomen dat er tenten worden gezet”, klinkt het nog bij de Brusselse politie, die er ook hulp krijgt van de federale politie.