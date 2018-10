Vakbond wacht op nieuwe voorstellen van directie van Mestdagh in kader van herstructurering

21 oktober 2018

Bron: Belga

De Franstalige socialistische vakbond SETca (BBTK) verwacht van de directie van de supermarktgroep Mestdagh dat die met nieuwe voorstellen komt. "Ofwel komt de directie met nieuwe voorstellen en kunnen we daarover discuteren, ofwel komt de directie naar de verzoeningsvergadering en zegt ze iets dat we moeten aanvaarden en dan zullen we botsen", zegt Myriam Delmée van de SETca deze middag.