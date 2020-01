Vakbond VRT razend: “Claes sloot contract van 650.000 euro af met regisseur” jv

27 januari 2020

08u54

Bron: belga 18 ACOD-VRT is razend over de details van een contract dat directeur media en productie Peter Claes vorige zomer afsloot met een freelanceregisseur en "art director-consultant". De Standaard bericht vandaag over het contract. De man verdient de komende vijf jaar 650.000 euro bruto aan de VRT, nog voor hij één opdracht heeft uitgevoerd. In 2018 factureerde hij meer dan 300.000 euro, meer dan de VRT-CEO verdient. "Het is nog erger dan we al dachten", reageert Michelle Graus van ACOD-VRT. "We gaan ons hierover verder beraden, dat staat vast."

Binnen de VRT doen al langer verhalen de ronde over de contracten die Claes onderhandelde met "het clubje van Claes", maar die verhalen konden nooit hard gemaakt worden. ACV’er Carlos Van Hoeymissen noemt de onthullingen “niet verwonderlijk”.

Nog volgens De Standaard pakt bouwbedrijf D'Hulst, geleid door Claes' echtgenote, op zijn website uit met een mooie villa, gebouwd in opdracht van de regisseur. De krant kreeg Claes gisteren niet meer te pakken.

Voor de vakbondsvrouw is Claes een pion van meerderheidspartijen N-VA en CD&V. "Hij verdedigt binnen de VRT de lijn van N-VA, en dus vindt die partij hem handig. Claes is voor besparen, maar enkel als het raakt aan afdelingen waar het water al aan de lippen staat. Elders mag blijkbaar nog altijd geld uitgegeven worden - maar zo krijg je wel macht over die mensen."

“Tv-maken kost veel geld”, erkent Van Hoeymissen. “En er is inderdaad een hechte, vriendschappelijke band tussen opdrachtgevers en makers. Daarover ging ook heel de discussie binnen de VRT-directie: een gebrek aan transparantie. Eerder lekte al het contract met De Mensen uit. Elke nieuwe CEO zal hierop moeten reageren, en dat ongedaan moeten maken of corrigeren. Dit zal zeker gevolgen hebben, en we kunnen dat zo niet laten.”

"Maar eigenlijk drijven we af van de essentie door dit soort verhalen", zegt Graus. "Dit is slechts een symptoom, al is het een heel duur symptoom. Wij zijn geen commercieel bedrijf, dit soort zaken hoort niet thuis in een openbare omroep."

Claes is naar aanleiding van de huidige crisis bij de VRT op non-actief gezet.

Bij de VRT is vandaag een 24 urenstaking aan de gang, uit protest tegen het ontslag van VRT-CEO Paul Lembrechts en de aangekondigde besparingen.

