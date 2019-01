Vakbond vreest "nog meer sociale dumping" bij callcenters na herstructurering Proximus kg

17 januari 2019

16u55

Bron: Belga 0 De socialistische vakbond vreest dat de herstructurering bij Proximus kwalijke gevolgen zal hebben voor meer dan 1.500 mensen die rechtstreeks voor Proximus werken in verschillende callcenters in België. "De herstructurering bij Proximus mag geen excuus zijn om de competitiviteit in de sector nog verder op te drijven", stelt BBTK.

Om te besparen wil Proximus in het kader van zijn toekomstplan vragen aan zijn externe callcenters om over te schakelen op "meer kostenefficiënte werkmodellen" in het buitenland. "Proximus stimuleert dus verder de sociale dumping", meent BBTK. De werknemers van de externe callcenters die voor Proximus werken, zitten volgens BBTK nu al in een "bijzonder kwetsbare positie". Het grootste deel zou met een interimcontract werken.



De vakbond wil dat de werknemers van de callcenters die in onderaanneming werken, worden beschermd net zoals het eigen personeel van Proximus. "De BBTK zal in geen geval naakte ontslagen aanvaarden", klinkt het in een persbericht. "Het kan niet zijn dat ook deze werknemers het slachtoffer van slecht management zijn (van de callcenter-bedrijven zelf en van Proximus) of dat de hoofdaandeelhouder, de regering, dit laat betijen."