Vakbond vecht ontslag aan van Belgische steward Ryanair : "Ontslagen omdat hij zich uitsprak in media" AV

22 september 2018

16u25

Bron: BELGA 0 De Franstalige christelijke bediendevakbond CNE heeft beslist lagekostenmaatschappij Ryanair te dagvaarden voor de arbeidsrechtbank van Brussel. De reden daarvoor is het ontslag van een Belgische steward, tevens een vakbondsmilitant. Volgens de syndicale organisatie schendt de Ierse luchtvaartmaatschappij de vakbondsvrijheden door haar voormalige werknemer te verwijten dat hij tijdens de staking van 25 juli de media heeft gesproken.

De Belgische steward en CNE-militant werd ontboden voor een onderhoud in Dublin op 20 september, de dag van de aandeelhoudersvergadering van Ryanair. De directie deelde hem meteen zijn ontslag mee. "Bij de ingeroepen redenen, naast futiliteiten, wordt hem verweten dat hij zich in de media heeft uitgesproken", preciseert de vakbond. "Er wordt hem over de inhoud van zijn communicatie niets verweten, maar wel enkel het feit dat hij de media heeft gesproken."

"Er wordt hem over de inhoud van zijn communicatie niets verweten, maar wel enkel het feit dat hij de media heeft gesproken." De Franstalige christelijke bediendevakbond CNE

De Franstalige christelijke vakbond CNE spreekt van een schending van de vakbondsvrijheden en een "onaanvaardbare" situatie, want het riskeert de andere militanten af te schrikken. Daarom wil de vakbond Ryanair voor de arbeidsrechtbank van Brussel dagen.

Bovendien zijn de personeelsleden volgens de vakbond "ontzet" over de traagheid van de FOD Arbeid en Tewerkstelling bij het valideren van de installatie van de gevraagde syndicale delegatie, zoals voorzien in de procedures van de sector. "Zelfs Ryanair heeft het principe van een syndicale delegatie aanvaard. Dat statuut zal onze militanten toelaten vrij te spreken", aldus de CNE.