Vakbond van basisonderwijs dreigt met staking: "De leraar trekt het niet meer" SVM

29 maart 2018

10u12

Bron: Belga 0 Het Christelijk Onderwijzersverbond (COV) wil dat Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) snel met een plan voor het basisonderwijs komt. Als dat initiatief nog te lang op zich laat wachten, kunnen stakingen niet uitblijven.

"De leraar trekt het niet meer", aldus de vakbond. "Er is dringend nood aan meer omkadering en meer ondersteuning op de klasvloer. Kinderverzorgers, administratief personeel, meer mensen in de klas, dat is wat het basisonderwijs nodig heeft."

Crevits hoort in de oproep van de vakbond een uitgestoken hand. "En dat vind ik een heel goede zaak. De contouren van het plan zijn klaar, we kunnen er heel snel mee naar het veld."

"Als de Vlaamse regering er niet in slaagt om snel een akkoord te bereiken over een strategisch plan met een visie en een financieringstraject op lange termijn, dan zal het COV tot staking overgaan", dreigt de vakbond. "Het water staat onze leden aan de lippen. Ze verwachten snel concrete maatregelen om hun werk beter te kunnen doen."

De noodkreet komt er na de Pano-reportage gisteravond. Voor de vakbond maakte die uitzending duidelijk dat de lesopdracht "steeds complexer" wordt en dat "daar telkens andere taken bovenop komen".

Daarom wil het COV dat er voor het personeel in het basisonderwijs een evolutie komt naar een lesopdracht van 22 uur, twee uren overleg en professionele ontwikkeling. "Als er niet snel en krachtdadig wordt ingegrepen om leraren te ondersteunen tot in de klas, zal de kwaliteit van ons onderwijs dalen. De professionele inzet van duizenden juffen en meesters zal daar helaas niets aan veranderen", aldus de vakbond.

Het COV verwacht snel een beslissing over het strategisch plan dat Crevits beloofd heeft. "De vakbonden hebben gelijk dat dat plan er moet komen", reageert Crevits. "Het is de eerste keer dat de discussie zo fel leeft."