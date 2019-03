Vakbond Skeyes plant hardere acties, maar met "beperkte hinder voor passagiers" TVC

19 maart 2019

09u28

Bron: Belga 2 Bij luchtverkeersleider Skeyes, het vroegere Belgocontrol, zal de christelijke vakbond in de komende dagen hardere acties voeren. Dat zegt Kurt Callaerts, sectorverantwoordelijke Maritiem-Luchtvaart bij ACV. De acties zullen volgens de vakbond tot "relatief beperkte hinder" leiden voor passagiers en cargo.

ACV-Transcom en VSOA dienden bij Skeyes een stakingsaanzegging in wegens een hele reeks problemen, waaronder de onderbezetting en te hoge werkdruk. Vorige week waren er al waarschuwingsacties. Volgens Callaerts wil de directie niets van de vakbondseisen inwilligen en heeft onderhandelen daardoor weinig zin.

De directie van haar kant zegt gisteren "definitieve en haalbare voorstellen" op tafel te hebben gelegd, waarover vrijdag tijdens een paritair comité beslist zal worden. De voorstellen bieden "structurele oplossingen voor de toekomst van het bedrijf", luidt het.

Er loopt nog een stakingsaanzegging tot 23 maart. "We gaan donderdag beslissen over een verlenging daarvan. De kans is groot dat die er komt", zegt Callaerts. "We maken ons op voor een lange strijd." Personeelsleden die in stand-by zijn, kunnen zich melden als staker. Dat verstoort de werking van de luchtverkeersleiding, met onder meer vertragingen als mogelijk gevolg.