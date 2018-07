Vakbond: "Ryanair gaat rommelen met wetgeving om staking te breken" Redactie

20 juli 2018

15u07

Bron: Belga 0 De christelijke bediendebond CNE vreest dat de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair bij de staking van het cabinepersoneel de wetgeving zal omzeilen door een beroep te doen op medewerkers van andere landen. Dat leidt de Franstalige vakbond af uit het feit dat de luchtvaartmaatschappij op 25 en 26 juli een derde van zijn vluchten van en naar België schrapt. "Een aantal dat onvoldoende is als je kijkt naar de omvang van de actie", zo klinkt het.

Ryanair schrapt omwille van de staking van het cabinepersoneel op 25 en 26 juli tot 50 van de 160 dagelijkse vluchten van en naar België, goed voor 31 procent. In heel Europa gaat het om 300 van de 2.400 dagelijkse vluchten.

Maar de vakbond stelt dat minstens de helft van de toestellen aan de grond zal blijven. CNE heeft daarover een brief gestuurd naar onder meer de federale overheidsdienst Werk en het Europees agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). Daarin wordt uitgelegd dat wegens de grote actiebereidheid bij het personeel Ryanair wellicht gedwongen zal worden om in laatste instantie nog vluchten te schrappen. "Passagiers zullen naar de luchthaven gaan om te horen dat hun vlucht geannuleerd is."

De vakbond vreest bovendien dat de lagekostenmaatschappij de wetgeving aan haar laars zal lappen. "Ryanair gaat de nationale en internationale regels overtreden om deze staking te breken", zegt vakbondsman Yves Lambot. Volgens hem heeft het bedrijf al zijn toevlucht genomen tot verschillende technieken om meer vluchten te voorzien in de landen die getroffen worden door de staking. Het zou gaan om uurroosterwijzigingen, dreigementen aan het adres van het personeel en het toewijzen van medewerkers aan andere locaties.