Vakbond roept poetshulpen op om woensdag te staken HR

06 januari 2020

14u58

Bron: Belga 0 Binnenland Wie woensdag op een proper huis rekent, moet misschien zelf beginnen stofzuigen. Voor de eerste keer ooit zullen de poetshulpen dan immers het werk neerleggen, om hun eis om meer loon kracht bij te zetten.

De poetshulpen en werknemers van de strijkateliers die betaald worden met dienstencheques willen 1,1 procent meer loon. De werkgevers zien daar echter geen ruimte voor. Een bemiddelingspoging lijkt voorlopig niet veel op te leveren.

De vakbonden hebben in het najaar al actie gevoerd bij enkele grote dienstenchequebedrijven. Maar nu roept de christelijke vakbond de poetshulpen op om het werk neer te leggen en thuis te blijven. “Dit is echt historisch in deze sector”, aldus Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding en Diensten.

Volgens de christelijke vakbond hebben al meer dan 600 werknemers zich aangemeld voor de staking. “De inschrijvingen stromen binnen”, zegt de ACV-vakbondsvrouw.

In de dienstenchequesector werken zowat 145.000 mensen.