Vakbond roept arbeiders transportsector op om op 27 maart in Brussel te betogen tegen sociale dumping KVE

19 februari 2019

20u59

Bron: Belga 0 De vakbond UBT (Union Belge du Transport)-FGTB roept alle arbeiders in de transportsector op om op 27 maart in Brussel te betogen tegen de plaag van de sociale dumping. De vakbond stelt vast dat die plaag in ons land blijft woekeren in de transportsector.

"Het is geen geheim dat de Jost Group al jaren Roemeense en Slovaakse chauffeurs exploiteert en onmenselijk behandelt", stelt de vakbond in de marge van de gerechtelijke perikelen van het bedrijf. Het federaal parket liet namelijk vandaag weten dat het 19 vrachtwagens van de Jost Group in beslag wil nemen.

De vakbond heeft al drie zwartboeken uitgebracht over het trieste lot van Oost-Europese chauffeurs die in België gedwongen worden om in hun trucks te leven en die betaald worden tegen Oost-Europese dumpingprijzen. De bond dreigt een nieuw zwartboek uit te brengen waarin ook Belgische bedrijven zullen genoemd worden die de sociale dumpingpraktijken huldigen. De vakbond wil dat de sociale inspectie versterkt wordt om hiertegen op te treden.